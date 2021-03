Les dirigeants de l’UE luttent pour maîtriser la crise du vaccin contre le coronavirus

Appuyez sur play pour écouter cet article

Bienvenue dans la dernière phase du coronavirus dans l’UE: pandémonium pandémique.

Alors que les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se préparaient à se réunir pour un sommet virtuel jeudi, la Commission européenne a déployé des plans pour un mécanisme draconien pour freiner les exportations de vaccins. Mais les responsables ont rapidement admis qu’il ne ferait presque rien dans l’immédiat, voire jamais, pour résoudre le principal problème de l’UE: une grave pénurie de doses pour vacciner les personnes.

Dans le but de réduire les tensions entre Bruxelles et Londres, l’UE et le Royaume-Uni ont publié mercredi soir une vague déclaration commune, proclamant qu’ils travailleraient ensemble pour augmenter les approvisionnements en vaccins. Mais le Premier ministre Boris Johnson menaçait toujours de représailles contre d’éventuelles restrictions à l’exportation, et les responsables de l’UE étaient toujours en colère contre le fait que les producteurs de vaccins britanniques n’envoyaient pas de doses à l’étranger.

L’absence de détails dans la déclaration conjointe ne fait que souligner l’absence de toute bonne option pour les dirigeants politiques dans une situation où la demande de vaccins dépasse actuellement de loin les capacités de production existantes.

« Nous sommes tous confrontés à la même pandémie et la troisième vague rend la coopération entre l’UE et le Royaume-Uni encore plus importante », a proclamé le communiqué. « Nous avons discuté de ce que nous pouvons faire de plus pour garantir une relation réciproquement bénéfique entre le Royaume-Uni et l’UE sur COVID-19[FEMININEComptetenudenosinterdépendancesnoustravaillonssurdesmesuresspécifiquesquenouspouvonsprendre-àcourtmoyenetlongterme-pourcréerunesituationgagnant-gagnantetélargirl’approvisionnementenvaccinspourtousnoscitoyens»

Et juste au cas où les citoyens s’inquiéteraient de la rupture des canaux de communication outre-Manche, le communiqué a conclu en disant: « Nous allons poursuivre nos discussions. »

Contagion du chaos

Pendant ce temps, les pays de l’UE ont été convulsés dans diverses controverses sur les mesures de verrouillage ou l’approvisionnement en vaccins, et se sont retrouvés confrontés à la perspective d’une autre saison des vacances – Pâques, maintenant – avec de larges pans de l’économie toujours fermés.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a lancé un appel étonnant au pardon des citoyens et a brusquement fait marche arrière sur les plans d’un verrouillage de cinq jours à Pâques qui aurait fermé tous les magasins du 1er avril au 5 avril. Merkel a dit, acceptant l’entière responsabilité. Mais en même temps, elle a rappelé que l’Allemagne était en proie à une troisième vague d’infections.

En Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé une « pause de Pâques » réimposant des mesures de confinement plus strictes, notamment la fermeture d’écoles et d’entreprises qui fournissent des services de proximité comme les coiffeurs et les salons de manucure.

Et en Italie, les retombées se sont poursuivies lors d’une descente d’un week-end dans une usine de fabrication de vaccins par la police militaire, qui agissait apparemment à la demande du point-man de l’UE sur la production de vaccins, le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton. L’usine appartient à Catalent, un sous-traitant qui fournit des travaux de remplissage et de finition pour AstraZeneca, le fabricant de vaccins qui a exaspéré la Commission en raison de déficits de production s’élevant à des dizaines de millions de doses.

Breton croyait apparemment que certains des chiffres de production de l’usine ne correspondaient pas. La police a retrouvé 29 millions de doses en attente d’expédition en Belgique. AstraZeneca a publié une déclaration qualifiant la situation de routine, mais le montant important semblait jouer dans les préoccupations soulevées par l’UE ces derniers jours selon lesquelles les entreprises pourraient «stocker» des doses.

La société a démenti les accusations de stockage, affirmant que sur la réserve, 13 millions de doses étaient destinées au pool COVAX pour les pays en développement et le reste à l’Europe.

Dans l’ensemble, l’incident n’a fait qu’ajouter au sentiment croissant de chaos et à l’aggravation de la crise.

Les politiciens et les responsables de la santé publique avaient depuis longtemps averti que les choses empireraient ce printemps avant de s’améliorer. Mais d’une manière ou d’une autre, les dirigeants semblaient avoir ignoré – ou oublié – leurs propres conseils en brouillant leurs messages, en tâtonnant les décisions politiques et en laissant généralement aux citoyens le sentiment que les choses commençaient à devenir incontrôlables.

Dans sa lettre d’invitation au sommet envoyée mardi aux chefs d’État et de gouvernement, le président du Conseil européen, Charles Michel, a souligné la centralité de la question des vaccins lors de la réunion des dirigeants.

« Sur COVID, notre priorité absolue est d’accélérer les campagnes de vaccination à travers l’UE », a-t-il écrit. « À cette fin, les travaux en cours pour stimuler la production de vaccins, augmenter les livraisons de vaccins et assurer plus de transparence et de prévisibilité des approvisionnements devraient être intensifiés. »

Restrictions d’exportation

Sous une pression massive pour concrétiser ces espoirs, la Commission a dévoilé mercredi le programme de contrôle des exportations renforcé qui, selon elle, devrait aider à sécuriser davantage de vaccins. « Alors que nos États membres font face à la troisième vague de la pandémie et que toutes les entreprises ne respectent pas leur contrat », a déclaré mercredi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. « Nous devons garantir des livraisons de vaccins en temps opportun et en quantité suffisante aux citoyens de l’UE. Chaque jour compte. »

Mais des responsables commerciaux plus douteux en dessous d’elle ont déclaré que le mécanisme ne permettrait pas à l’UE de réquisitionner des vaccins. En effet, deux responsables ont déclaré qu’il s’agissait d’une mesure que l’UE préférerait ne jamais utiliser.

Sur le papier, les nouvelles mesures permettraient désormais à la Commission de bloquer les exportations de vaccins vers les pays dont les taux de vaccination sont plus élevés et qui ne rendent pas les exportations de l’UE. « Celles-ci sont nécessaires pour atteindre notre objectif d’assurer un accès rapide aux vaccins COVID-19 pour les citoyens de l’UE », a déclaré le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis.

Mais Dombrovskis a admis que le programme ne pouvait pas forcer les entreprises à donner ces vaccins bloqués aux pays de l’UE. « C’est un système d’autorisation d’exportation, il ne prescrit pas ce que les entreprises doivent faire avec les doses concernées », a-t-il déclaré.

Dans un briefing pour les journalistes, un haut fonctionnaire de l’UE a déclaré: « Nous ne pouvons saisir, ni au niveau européen ni au niveau des États membres, aucune de ces doses qui n’ont pas été accordées pour l’exportation … [blocked] … Bien sûr reste la propriété de l’entreprise et l’entreprise doit alors voir quoi en faire. «

Un diplomate commercial a déclaré que cela signifiait qu’un fabricant de vaccins pouvait simplement exporter ces doses bloquées vers un autre pays qui ne répondait pas aux critères de restrictions.

Mais un autre haut responsable de l’UE a déclaré que la Commission espérait qu’en menaçant de bloquer les exportations, elle inciterait les entreprises à procéder à des expéditions de vaccins en amont vers les pays de l’UE et à retarder certaines de leurs expéditions vers des pays ayant des taux de vaccination plus élevés.

Les responsables ayant reconnu qu’ils n’avaient que peu d’options, l’Allemagne a exhorté la Commission à acheter des doses du vaccin Spoutnik V de fabrication russe, dont l’utilisation n’est pas encore approuvée dans l’UE. Certains responsables, y compris von der Leyen, avaient précédemment émis des doutes sur le vaccin, se demandant pourquoi la Russie cherchait à en expédier autant à l’étranger, alors même que beaucoup de ses citoyens ne semblaient pas se faire vacciner.

Biden poutres dans

Un troisième haut responsable de l’UE a déclaré qu’il serait difficile pour les chefs d’État et de gouvernement de discuter de la proposition de la Commission lors du sommet de jeudi étant donné qu’elle avait été dévoilée juste un jour avant la réunion. Mais il semblait impossible que les dirigeants nationaux ne saisissent pas l’occasion de discuter de tous les moyens de remédier à la pénurie de vaccins.

Malgré la pression politique croissante dans le pays, les dirigeants sont divisés sur les restrictions à l’exportation proposées. La France, l’Allemagne et l’Italie semblaient fortement soutenir au moins la menace des mesures d’exportation plus strictes. Mais la Belgique, le Danemark, la Suède et d’autres pays étaient réticents à se durcir, invoquant d’éventuelles menaces de représailles et de perturbation des chaînes d’approvisionnement, ont déclaré mercredi des diplomates.

Mercredi, parmi les diplomates de l’UE, des discussions se sont poursuivies sur l’invocation d’une disposition d’urgence des traités de l’UE, connue sous le nom d’article 122, qui pourrait permettre la saisie de doses de vaccin ou d’autres mesures urgentes. Une telle décision pourrait avoir de graves répercussions juridiques et les diplomates ont déclaré qu’il n’était pas clair si elle était viable.

Mais étant donné la frustration du public, certains dirigeants sont clairement désireux d’être plus proactifs. Dans un éditorial publié par POLITICO, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, par exemple, a appelé l’UE à utiliser tous les outils juridiques pour augmenter la production, y compris un mécanisme de « licence obligatoire » qui, selon lui, permettrait à l’UE de saisir efficacement un brevet. droits et faire appel à d’autres fabricants.

Et les pays de l’UE ont également été divisés sur une autre proposition – créer un certificat de vaccin numérique qui pourrait potentiellement aider à relancer les voyages. La Commission n’a pas ménagé ses efforts pour développer le concept, et les partisans de l’idée ont insisté sur le fait qu’elle jouissait d’un soutien général parmi les capitales. Mais certains pays résistent en raison de préoccupations concernant la confidentialité des données et de la nécessité de développer une technologie plus fiable pour servir de plate-forme interopérable.

Au milieu de l’angoisse à propos de l’approvisionnement en vaccins, les dirigeants accueilleront un invité vedette. Le président américain Joe Biden se joindra à la vidéoconférence du Conseil européen à l’invitation de Michel jeudi soir, mais il n’était pas clair si Michel prévoyait de plaider directement avec le président américain pour lever les obstacles aux expéditions de vaccins en provenance des États-Unis.

Biden sera un spectacle plus bienvenu que son prédécesseur à la Maison Blanche, Donald Trump, mais il semblait peu probable qu’il propose de les faire sortir de leur trou d’approvisionnement en vaccins. Cette semaine, c’est la Pologne, plutôt que les États-Unis, qui a déclaré qu’elle fournirait des vaccins à tous les employés du siège de l’OTAN.

Jacopo Barigazzi, Maïa de La Baume, Anna Isaac et Hans von der Burchard ont contribué au reportage.

