Merkel perfectionne l’art des excuses politiques

Eye Care Vernis Perfection Nail Art N°1394 Ibiza 5ml

Le Vernis Nail Art Perfection du laboratoire E ye Care vous offre une teinte brillante et pailletée avec une tenue longue durée. Sa formule à la vitamine E et aux oligo-éléments (soufre, zinc, fer et calcium) permet de fortifier et de durcir l'ongle. Son large pinceau permet une application facile et un fini