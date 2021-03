Covid-19: le public est invité à ne pas voyager en raison du risque de propagation asymptomatique

Le Dr Mary Horgan, spécialiste des maladies infectieuses, a appelé le public à ne pas voyager pendant le week-end de Pâques en raison du risque de propagation de Covid-19 par des personnes asymptomatiques.

Le Dr Horgan, qui est membre de l’équipe nationale des urgences de santé publique et président du Royal College of Physicians of Ireland, a déclaré que «la dernière chose que nous voulons, c’est que les gens se déplacent» et apportent des infections dans des zones qui en sont actuellement exemptes.

Elle a décrit les séquelles de Noël comme étant «assez horribles» à l’hôpital universitaire de Cork (CUH) où elle travaille comme consultante.

Elle a rappelé qu’un homme était rentré chez lui pour voir sa famille à Noël et avait infecté sa mère, ses grands-parents et sa grand-tante, qui se sont tous retrouvés à l’hôpital.

S’exprimant dans l’émission Brendan O’Connor sur RTÉ Radio 1, le Dr Horgan a demandé aux gens de «réfléchir avant de voyager», car jusqu’à la moitié des personnes atteintes de la variante britannique de la maladie sont asymptomatiques.

«Si les gens pouvaient simplement s’accrocher, il y aura de plus en plus de vaccins. Le plus important est d’essayer de vous faire prendre ce coup dans le bras le plus rapidement possible afin que nous puissions protéger les gens. »

Gardaí a déclaré que les patrouilles à haute visibilité dans les équipements publics, les parcs et les sites de beauté se poursuivront à travers le pays ce week-end.

Dans une déclaration avant les vacances de Pâques, gardaí a demandé aux gens de planifier des activités pour s’assurer que l’exercice est pratiqué dans la limite de 5 km pour les loisirs.

La force a averti les gens que le stationnement illégal dans les commodités populaires peut entraîner le remorquage et la mise en fourrière des voitures, et tous les adultes dans une voiture qui entreprend un voyage non essentiel peuvent être passibles d’une amende de 100 € chacun.

Le Dr Horgan a déclaré que le public devait penser à la vie en plein air alors que les jours s’allongent et que le temps se réchauffe.

«Les communautés locales devraient réfléchir à la façon de vivre à l’extérieur. Il est maintenant temps de commencer à construire des infrastructures à l’extérieur », a-t-elle déclaré.

«Cela s’aligne sur notre programme vert pour le climat, peut-être aussi en fermant les rues de nos villes, en incitant les gens et en imposant aux entreprises des collectivités de voir comment elles peuvent s’adapter. Soyons créatifs. C’est ce pour quoi nous, les Irlandais, sommes bons. »

Le vice-président de l’Association irlandaise des consultants hospitaliers, le Dr Gabrielle Colleran, a déclaré que le travail du professeur Horgan et d’autres médecins traitant du Covid-19 avait été miné par «quelques personnes privilégiées et habilitées».

Se référant aux révélations selon lesquelles 20 enseignants de la St Gerard’s School de Co Dublin ont reçu le vaccin à l’hôpital Beacon, avant leur place dans le calendrier de déploiement, elle a tweeté: «Cela mine notre collectif [public health] efforts. Les gens seront compréhensibles [sic] regardez ce qui s’est passé et demandez-vous pourquoi devrais-je suivre les règles, alors qu’il n’est pas obligé de le faire? Et finalement cela nuit à la confiance sociétale, à la cohésion, aux mesures de santé publique.

«En tant que société, nous avons maintenant l’opportunité de mieux avancer et d’attendre plus. Tant de gens ont tant donné, nous ne pouvons pas être défaits par quelques-uns, et ils DOIVENT être tenus responsables par ACTION [sic]. »

Michael Cullen, directeur général de Beacon, dont les enfants fréquentent l’école, s’est excusé et a reconnu que la pratique n’était «pas conforme» aux directives de séquençage HSE.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré qu’il n’y avait «absolument aucune défense» pour ce qui s’était passé.

Un responsable HSE doit être chargé de s’assurer que le programme de l’hôpital respecte à l’avenir les règles de priorisation.

Le nombre de personnes atteintes de Covid-19 dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs a continué de baisser samedi matin.

Il y avait 304 personnes à l’hôpital, en baisse de 17, et 66 personnes en soins intensifs en moins d’un.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a tweeté samedi matin: «Heureusement, le nombre de patients # COVID19 à l’hôpital et aux soins intensifs continue de baisser, bien que plus lentement que nous le souhaiterions tous. Les hôpitaux de Dublin restent les plus élevés. Nous voulons tous que cette tendance se poursuive et éviter que le vent ne tourne à nouveau contre nous. »

Livraisons AstraZeneca

Pendant ce temps, le président d’AstraZeneca en Irlande a déclaré que l’État recevrait un «grand volume» de vaccins dans les semaines à venir, après des semaines de critiques sur l’impact de ses livraisons peu fiables sur le déploiement de la vaccination de l’État.

Dans une interview accordée à l’europe-infos.fr, Dan Wygal a refusé de s’excuser pour le déficit massif des expéditions d’AstraZeneca vers l’Irlande, mais a déclaré qu’il se sentait «hautement responsable» de faire tout ce qu’il pouvait pour améliorer la situation.

L’Irlande a reçu 827 000 doses d’AstraZeneca au premier trimestre sur la base d’accords d’achat anticipé, mais seulement 228 000 sont arrivées.

M. Wygal, qui a pris le poste il y a trois semaines, a déclaré que «dans les semaines à venir, nous aurons certaines des expéditions les plus importantes jamais expédiées en Irlande», car l’entreprise surmonte certains problèmes de fabrication qu’elle a rencontrés.

Un envoi de plus de 100 000 doses, le plus important à ce jour, devrait arriver la semaine prochaine, bien qu’il ait refusé de citer des «chiffres absolus» pour les semaines à venir.