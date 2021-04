Le Kremlin fait des bruits de sabre en Ukraine – Comment l’Occident devrait réagir

Steven Pifer, ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, est membre de la Robert Bosch Academy.

BERLIN – Au cours de la semaine dernière, la Russie a renforcé sa présence militaire dans la péninsule de Crimée, déplacé des unités militaires près de la frontière russo-ukrainienne et annoncé des «contrôles de l’état de préparation» militaire. Très probablement, il ne s’agit que d’un stratagème pour énerver le gouvernement de Kiev et tester la réaction de l’Occident.

Mais ça pourrait être pire. Si le Kremlin évalue les coûts et les avantages d’un assaut militaire contre l’Ukraine, l’Europe et les États-Unis devraient veiller à ce que Moscou ne fasse pas d’erreur de calcul car elle sous-estime les coûts.

Les tensions sont apparues malgré une réalisation diplomatique rare dans le conflit qui frémit entre la Russie et l’Ukraine: un cessez-le-feu dans l’est du Donbass qui a tenu – pendant un certain temps en tout cas. Jusqu’à ce que la situation commence à se détériorer à la fin de l’année dernière, les échanges de tirs à travers la ligne de contact entre les forces par procuration russes et russes et l’armée ukrainienne ont fortement chuté.

Malheureusement, les nouvelles diplomatiques les plus récentes sont sinistres. L’effort de négociation mené par les Allemands et les Français n’a pas progressé ces derniers temps. Le Groupe de contact trilatéral composé de représentants de l’Ukraine, de la Russie et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe n’a pas grand-chose à montrer pour ses réunions.

Au cours de la semaine dernière, des rapports ont émergé, souvent accompagnés d’une vidéo, de l’artillerie lourde russe traversant le pont du détroit de Kertch en Crimée et d’autres unités russes, y compris des blindés et des missiles sol-air, se déplaçant vers la frontière ukrainienne en face du Donbass. Le 6 avril, le ministre russe de la Défense a annoncé que l’armée effectuait des vérifications de l’état de préparation. Les contrôles de préparation sont des exercices, mais ils ressemblent beaucoup à des préparatifs d’hostilités.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à peine que cet ensemble d’actions «ne devrait absolument concerner personne. La Russie ne constitue une menace pour aucun pays du monde. » Ses commentaires n’ont assuré personne.

Les manœuvres militaires russes ne visent probablement qu’à ébranler Kiev. Si le Kremlin avait voulu un véritable assaut, il aurait tenté de cacher ses actions pour préserver un élément de surprise. Personne ne peut être sûr, cependant, que les Russes n’attaqueront pas. L’armée ukrainienne est en alerte; il perdrait presque certainement un combat avec l’armée russe, mais il ferait couler du sang.

Une frappe russe plongerait l’Europe dans une crise majeure. L’Occident doit s’assurer que le président Vladimir Poutine et le Kremlin comprennent les coûts potentiels si des unités russes se déplacent contre l’Ukraine.

Le processus de messagerie a commencé. Le président américain Joe Biden et d’autres hauts responsables américains se sont entretenus avec leurs homologues ukrainiens pour leur transmettre le soutien des États-Unis, tout comme le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. nouset Britanique des avions de renseignement ont survolé l’Ukraine et la mer Noire près de la Crimée, à la fois pour recueillir des informations et pour signaler un soutien politique à Kiev. Le 3 avril, les ministères des Affaires étrangères allemand et français ont publié une déclaration commune sur la situation, même si elle aurait envoyé un message plus fort s’il s’était concentré sur la cause: la menace des mouvements de troupes russes.

L’Occident devrait faire davantage pour dissuader Moscou de penser à une aventure militaire.

Premièrement, les responsables américains et européens devraient se consulter immédiatement et s’entendre sur une liste de sanctions supplémentaires à appliquer si la Russie lance une attaque. La liste devrait contenir des mesures significatives telles que des sanctions sur la dette souveraine de la Russie. (Vraisemblablement, même des pays comme l’Italie accepteraient cela si la Russie attaque.) Les responsables américains et européens devraient rapidement et en privé transmettre cette liste à leurs homologues russes. Spécifier les conséquences à l’avance – plutôt que plus tard comme punition – pourrait avoir un effet dissuasif.

Deuxièmement, alors que le président américain des chefs d’état-major interarmées s’est entretenu avec le chef de l’état-major russe, d’autres responsables américains, y compris le président, devraient parler à Moscou et mettre en garde contre les effets secondaires néfastes qui en résulteraient si l’armée russe grèves. En parallèle, Washington devrait envisager d’autres mesures pour signaler son sérieux, par exemple en fournissant à Kiev des missiles antiblindés Javelin supplémentaires ou d’autres armes pour renforcer ses capacités défensives.

Troisièmement, les dirigeants européens doivent appeler les dirigeants ukrainiens avec des messages de soutien similaires. Ceux-ci serviront également de signaux à Moscou.

Quatrièmement, les dirigeants européens devraient également téléphoner au Kremlin. Cela est particulièrement vrai pour la chancelière allemande Angela Merkel. Sa relation avec Poutine peut être tendue, mais elle reste la plus proche de tout dirigeant occidental. Entre autres choses, il doit savoir qu’une attaque contre l’Ukraine tuerait le gazoduc Nord Stream 2, soit en raison de pressions politiques internes sur elle et son gouvernement, soit en raison des sanctions de la Maison Blanche contre les entreprises allemandes en raison de la pression du Congrès.

Espérons que les manœuvres russes ne sont que du bluff et se termineront bientôt. Cependant, l’Occident ne peut se permettre d’espérer. Les actions de Moscou pourraient laisser présager quelque chose de plus flagrant et dangereux. L’Europe et les États-Unis devraient faire davantage pour éviter cela.