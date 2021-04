Miriam Lord: Des crachats humides dans le Dáil pendant que des étincelles volent à Stormont et Westminster

C’était déjà assez mauvais d’entendre les noms invoqués par Verona Murphy (Staline) et Mattie McGrath (Hitler) pour souligner la tyrannie sous laquelle le peuple opprimé d’Irlande travaille apparemment maintenant, mais vous auriez pu nous assommer avec un jackboot lorsque des nouvelles de Michael Healy-Rae a encore ébranlé notre foi en l’humanité.

Ce n’était pas une surprise d’entendre le DT indépendant de Kerry utiliser sa place à Leaders ‘Questions pour soulever l’incendie dévastateur du week-end dans le parc national de Killarney.

«Heaven’s Garden on Earth», comme il l’appelait, exhortant le Taoiseach à s’assurer que son gouvernement met en place tous les fonds nécessaires pour aider à la reprise. MHR a le visage bleu et demande plus de gardes du parc et de personnel d’entretien dans le parc, ce qui est «une chose qui respire naturellement» et «ne se soucie pas d’elle-même».

Mais cette fois, le besoin est critique.

«C’est dévastateur et déchirant de voir une si belle et si belle région touchée si sévèrement», a soupiré le Taoiseach, qui pouvait se féliciter avec abandon parce qu’il était sur le point de répéter l’annonce de la veille par Darragh O’Brien d’une grande campagne de recrutement pour la faune. les rangers.

Le ministre du Logement, du Gouvernement local et du Patrimoine a subi un revers dévastateur le mois dernier lorsque sa tournée nationale des «grandes subventions de rénovation urbaine» a pris feu en raison des restrictions de Covid-19. Heureusement, il a été autorisé à se rendre à Kerry lundi pour voir personnellement la destruction et, par sa présence édifiante, raviver les esprits en panne. Darragh était accompagné du ministre d’État Malcolm Noonan.

«Il était important qu’ils se rendent au parc hier pour voir les dégâts de première main et aussi pour rendre hommage à tous ceux qui travaillent pour éteindre le feu», a déclaré Micheál au Dáil.

Oui bien sur. La vue de Darragh O’Brien marchant virilement vers eux, avec Malcolm à quelques pas respectueux derrière, a dû être une source de grand réconfort et de consolation pour les âmes désolées du Royaume en cette période difficile.

Norma Foley ne portait pas de gilet de sauvetage. C’est parce que son collier gobstopper de marque est également un dispositif de flottaison

Mais voici MHR: «Je dois dire que personne à Kerry, et encore moins moi-même, n’a été impressionné de voir des ministres essayer de prendre une photo en courant vers Kerry et en se tenant debout sur un rocher à l’intérieur de l’eau en essayant de faire «Eh bien, je sais que c’est génial maintenant que nous sommes ici. Pourquoi n’étaient-ils pas là alors que je cherchais un financement supplémentaire pour le National Parks and Wildlife Service? »

Une réponse choquante à ce qui était un acte humanitaire de la part de Darragh O’Brien et de son consort départemental. Des nouvelles très décevantes du député du Kilgarvan.

Inspirant

Les photographies auxquelles il a fait allusion, et il y en a beaucoup, étaient inspirantes.

Et même avec les terribles ravages du paysage, la toile de fond ensoleillée au bord du lac des Ministres encadrée par les montagnes majestueuses était toujours à couper le souffle.

La photo qui a fait claquer MHR et son peuple montrait Darragh et Malcolm debout sur un rivage caillouteux avec un canot pneumatique rigide flottant à côté d’eux dans les bas-fonds cristallins. Les deux hommes portaient de petits gilets de sauvetage comme des cols de l’Ordre d’Orange. Avec eux se trouvait le ministre de l’Éducation, originaire de Kerry. Norma Foley ne portait pas de gilet de sauvetage.

C’est parce que son collier gobstopper de marque est également un dispositif de flottaison. Les perles de Norma se gonflent massivement au contact d’une grande masse d’eau et peuvent maintenir la tête du porteur au-dessus de la surface en cas de coup de vent de force neuf ou d’un photographe de passage de Kerry’s Eye.

La révélation de Healy-Rae sur l’ingratitude de ses compatriotes et des femmes (sans parler de la mécanique derrière le célèbre collier) a un peu contribué à animer les travaux du Dáil. Mais toute l’action politique était ailleurs. Des querelles mineures sur la programmation d’un débat sur le plan spatial marin national ou la persécution passive-agressive hebdomadaire d’Alan Kelly contre le Taoiseach à propos du déploiement du vaccin ne pouvaient pas rivaliser avec les divertissements politiques proposés à travers la frontière et à travers les Irlandais. Mer.

Les citoyens de l’autre côté de l’eau peuvent suivre toute leur politique assis dans des jardins en plein air et des terrasses de pub en soignant une boisson réparatrice. On ne peut pas

Et Mary Lou McDonald était inhabituellement calme, pour une raison quelconque, certainement pas liée à une ancienne conseillère du Sinn Féin dans sa circonscription qui vient d’être accusée d’un meurtre de gangs particulièrement notoire.

Verona Murphy répétant une accusation qu’elle avait faite il y a des semaines au sujet de la politique de planification du gouvernement «stalinien» à Wexford, et Mattie McGrath refusant de s’excuser pour avoir confondu une manifestation annulée des chauffeurs de taxi avec «vivre dans un état totalement totalitaire» tout en se demandant «Est-ce que nous y retournons? à l’époque nazie, hitlérienne? étaient des histrioniques de bas grade.

McGrath a évoqué à plusieurs reprises au cours de la dernière année une «escroquerie» de Covid-19. Mercredi, il a déclaré que les chauffeurs de taxi avaient été anéantis par les «condémiques».

Menteur irrémédiable

Il n’est pas étonnant que nous jetions des yeux envieux sur Westminster, Boris Johnson perdant son chiffon au Parlement à cause d’une glorieuse controverse «argent contre rideaux» tout en essayant de manière peu convaincante de nier qu’il est un menteur irrémédiable.

Tout ce que nous obtenons, ce sont des pensées pour organiser un balayage pour voir qui peut deviner à 100 près le nombre de fois que Micheál Martin dit «en termes de» pendant la journée.

Les citoyens de l’autre côté de l’eau peuvent suivre toute leur politique assis dans des jardins en plein air et des terrasses de pub en soignant une boisson réparatrice. On ne peut pas.

Ils peuvent savourer les combats politiques qui se déroulent avec un fuyant de haut niveau surnommé le «rat bavard». Nous avons une autre série de discussions miteuses dans le Dáil.

Ils obtiennent des contes de décoration intérieure époustouflants de Downing Street: un fauteuil en rotin pour le postérieur du Premier ministre à plus de 6000 € et du papier peint doré coûtant 900 € le rouleau. L’idée extravagante du Taoiseach est d’avoir deux gros œufs à la coque et de manger les jaunes ainsi que le blanc.

Bien que les rumeurs abondent sur un lavabo plaqué or fraîchement installé dans la salle de bain de la rue Baggot du nouveau secrétaire général du ministère de la Santé. Et pourquoi pas?

Peut-être que nous sommes mieux avec notre Dáil terne, notre politique sans intérêt et notre approche de Bulmers pour lever les restrictions: rien de plus que du temps

Tout va aussi dans la politique d’Irlande du Nord. Alors que le jour du Dáil serpentait lentement dans le vide assourdissant du Convention Center, les dernières mesures de Goodnight Arlene se jouaient à Stormont au milieu de discussions sur la thérapie de conversion gay et les fondamentalistes de base, un aveugle humiliant de Boris Brexit et des difficultés à vendre des saucisses à travers la mer d’Irlande. .

La décision d’Arlene Foster de démissionner de son poste de chef du DUP et de premier ministre d’Irlande du Nord présente des possibilités de leadership fascinantes, notamment l’Apothéose de Poots.

Si le favori des bookmakers et le créationniste le plus connu du Nord, Edwin Poots, obtient le feu vert, alors le DUP aura un leader qui croit que les dinosaures n’ont jamais existé, ce qui est quelque peu ironique.

Peut-être que nous sommes mieux avec notre Dáil terne, notre politique sans intérêt et l’approche de Bulmers pour lever les restrictions: rien de plus que du temps.

Ne nous croyez pas sur parole. C’est ce que le malheureux ministre de la Santé a déclaré mercredi lors du petit-déjeuner Newstalk: «L’objectif vaccinal n’est pas une course jusqu’au 31 juin. Si les vaccins continuent à atteindre leurs objectifs, quatre adultes sur cinq recevront un vaccin d’ici la fin du mois de juin. Il n’y a pas de magie dans le 31 juin. «

Ça pourrait être pire. Il aurait pu dire le 12 de Jamais, et c’est très, très long.