Élections du Super jeudi en Grande-Bretagne: le guide essentiel

Appuyez sur play pour écouter cet article

La Grande-Bretagne se rendra aux urnes jeudi pour une série d’élections locales et nationales qui permettront de faire la lumière sur les grandes failles qui traversent la politique britannique.

Tout est en jeu, de la poussée pour l’indépendance de l’Écosse à la capacité du Premier ministre Boris Johnson, frappé par la crise, à conserver la coalition électorale qui l’a porté au pouvoir en 2019. Le dirigeant travailliste Keir Starmer, en poste depuis seulement un an, fait face à son premier vrai test au milieu de marmonnements sur sa performance – tandis que des dirigeants comme le maire de Londres Sadiq Khan et le premier ministre du Pays de Galles Mark Drakeford découvriront ce que les électeurs ont vraiment fait de leurs réponses au COVID-19.

Un nombre sans précédent de sièges – plus de 5 000 – est à gagner à travers le Royaume-Uni, après qu’une multitude d’élections ont été reportées l’année dernière au milieu de la pandémie. Le pouvoir de traction électoral de Johnson et Starmer sera mis à l’épreuve avec des sièges dans 143 conseils anglais en jeu, ainsi qu’une élection partielle à Westminster au cours de laquelle les travaillistes tenteront de s’accrocher au siège anglais du nord-est de Hartlepool.

Les 129 sièges du parlement écossais sur le bulletin de vote sont peut-être encore plus importants, alors que le Parti national écossais tente de remporter une autre majorité, il soutiendra qu’il lui donne le mandat de tenir un nouveau référendum sur l’indépendance écossaise – préparant une confrontation majeure avec Johnson. Pour ajouter au drame, l’ancien chef du SNP Alex Salmond occupe une place importante avec son propre parti indépendantiste séparatiste.

Si cela ne suffisait pas, les électeurs décideront également de 60 sièges à l’Assemblée galloise; 25 places à l’Assemblée de Londres; 39 emplois de policier et de commissaire au crime; et 13 maires élus au suffrage direct, dont Londres.

Voici quelques faits saillants de la couverture par POLITICO du Royaume-Uni et des élections:

* * *

Comment regarder les élections britanniques du Super Thursday comme un pro

Les sondages ouvriront à 7 heures le jeudi 6 mai et se clôtureront à 22 heures. Le coronavirus et le nombre de votes en cours dans le pays signifient que le processus de dépouillement et de résultats sera un sacré travail. Certaines courses ont l’intention de se déclarer du jour au lendemain aux petites heures, mais la plupart ne commenceront à compter que vendredi.

* * *

Ecosse et Pays de Galles: les lignes de bataille

Comment le Scottish National Party est devenu le seul spectacle de la ville

Sauf bouleversement majeur, le parti indépendantiste gagnera gros. Alors, comment sont-ils arrivés si loin? Ne manquez pas le podcast spécial Westminster Insider de Jack Blanchard avec les principaux acteurs.

Labyrinthe de division sous la lutte pour l’indépendance écossaise

Le débat sur l’avenir de l’Écosse est plus complexe qu’un simple «oui» ou «non» – avec beaucoup de combats internes.

« Project Love » – Le plan de Boris Johnson pour sauver le syndicat

Les secrétaires britanniques pour l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord expliquent ce qu’il faudra pour éviter que les choses ne s’effondrent.

Alex Salmond sur le prince Philip, l’indépendance écossaise… et l’Eurovision

Fraîchement sorti de son propre parti, l’ancien premier ministre écossais espère un autre bouleversement politique.

La route risquée de l’Écosse vers un nouveau vote pour l’indépendance

Même après une victoire électorale cette semaine, le SNP aurait encore du mal à organiser un nouveau référendum.

L’offensive de charme de l’Ecosse sur l’UE

Il y a toujours un angle Brexit. Les politiciens écossais ne sont pas seulement engagés dans une course effrénée pour les votes chez eux – ils mènent également une bataille à long terme pour se faire des amis à Bruxelles.

Les autres nouveaux partis tentent de changer la donne en Ecosse

Une collection hétéroclite de partis pro-syndicaux en démarrage se bat également pour avoir un impact dans le débat sur l’indépendance.

Le coronavirus augmente les enjeux des élections au Pays de Galles

Le Welsh Senedd a lutté pour sa légitimité, mais la pandémie a démontré la profondeur des pouvoirs accordés par la décentralisation.

***

La bataille pour le « mur rouge » de l’Angleterre

Les conservateurs britanniques visent à éliminer le « mur rouge » lors d’un test électoral clé pour Boris Johnson

Une victoire des conservateurs aux élections partielles de Hartlepool serait un désastre pour le parti travailliste de l’opposition, qui occupe le siège depuis 1974.

Keir Starmer s’attaque à l’Everest travailliste

Les députés travaillistes britanniques estiment que leur chef doit passer d’une opposition crédible à un premier ministre en attente.

Boris Johnson reste à flot dans un tourbillon de scandale

Johnson se lance dans les élections au milieu d’une foule de controverses. Le Premier ministre britannique a une histoire de remarques profondément insultantes, mais il est resté un gagnant politique.

Les faux pas du coronavirus révèlent la dépendance à l’optimisme de Boris Johnson

La gestion du COVID par Johnson occupera une place importante – mais la pandémie n’a pas accordé beaucoup d’attention à sa détermination à espérer le mieux.