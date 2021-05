L’assouplissement des restrictions de Covid-19 voit aujourd’hui le retour du commerce de détail non essentiel, des coiffeurs et des voyages inter-comtés

Un assouplissement majeur lundi des restrictions de Covid-19 après cinq mois de verrouillage strict voit le retour des commerces non essentiels sur rendez-vous, des coiffeurs et barbiers, un assouplissement des règles autour des réunions en plein air et la reprise du culte religieux dans les églises.

Taoiseach Micheál Martin a exhorté les gens à être «vigilants sur le comportement personnel» et à continuer de prendre des précautions contre la propagation du virus alors que le pays entame sa plus grande réouverture depuis l’été dernier.

Les déplacements inter-comtés pour des raisons non essentielles sont désormais autorisés.

CHANGEMENTS D’AUJOURD’HUI

Voyages inter-comtés autorisés

Augmentation de la capacité des transports publics

Réouverture des galeries, musées et bibliothèques

Commerce non essentiel ouvert sur rendez-vous

Les barbiers et les coiffeurs rouvrent

Assouplissement des règles autour des réunions en plein air

Reprise du culte religieux

Cliquez sur ici pour nos questions / réponses sur les restrictions Covid-19

M. Martin, qui a reçu sa propre première dose du vaccin AstraZeneca dimanche à Cork, a prédit un «soulèvement psychologique» à partir de cette semaine avec un redémarrage de la vente au détail.

Il a également mis en garde: « L’instinct naturel est de sortir et de rencontrer des gens … mais cela ne signifie pas que nous baissons la garde en termes de comportement personnel. »

Les magasins non essentiels ouvriront leurs portes lundi pour les achats cliquables et sur rendez-vous avant la réouverture complète la semaine prochaine.

Cela intervient alors que le HSE se prépare à vacciner 250 000 à 270 000 personnes la semaine prochaine, le nombre le plus élevé jamais déployé.

On estime que 240 000 personnes ont été vaccinées la semaine dernière, dont un record de 52 000 vendredi.

Obstacle

Au début de la réouverture, M. Martin a rejeté les suggestions selon lesquelles le paiement du chômage en cas de pandémie (PUP) constitue un obstacle au recrutement du personnel du secteur de la vente au détail, car les gens peuvent obtenir plus en obtenant le soutien de l’État.

Il a dit qu’il avait entendu des détaillants dire qu’ils avaient du mal à recruter du personnel avant la réouverture, mais il a contesté que ces difficultés étaient dues au fait que le PUP se révélait trop attrayant pour les travailleurs.

Il a déclaré que 100 000 personnes se sont retirées du paiement depuis février, «ce qui dément en quelque sorte l’idée que les gens vont rester sur PUP parce que c’est mieux que de trouver un emploi», a-t-il déclaré.

Le directeur général de Retail Excellence, Duncan Graham, directeur général de Retail Excellence, a salué le retour du commerce de détail non essentiel et a déclaré: «Maintenant, il est extrêmement important qu’une fois que nous rouvrons, nous restons ouverts.»

Il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si le taux de PUP décourageait les gens de retourner au travail, mais cela «pourrait être un problème plus tard» car l’hôtellerie rouvrira plus tard cet été et les deux secteurs se disputent le recrutement dans le même pool de travailleurs potentiels.

Dimanche soir, la ministre de la Protection sociale, Heather Humphreys, n’a donné aucune indication sur le moment où le gouvernement entendait commencer à réduire les paiements.

Elle a déclaré à l’europe-infos.fr: «À la fin du mois de mai, nous définirons l’avenir du PUP après le 30 juin en tenant compte de la trajectoire du virus, des progrès dans le déploiement du vaccin et de l’impact continu de la pandémie sur l’économie. au cours des mois à venir.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’environ 12 000 entreprises devraient rouvrir leurs locaux ou reprendre leurs activités normales cette semaine, et 100 000 personnes devraient retourner au travail ce mois-ci. Il a déclaré que cela se produit après le plus long verrouillage depuis le début de la pandémie, et «je suis déterminé à faire tout ce que nous pouvons pour que ce soit le dernier».

Passeport numérique

M. Martin, quant à lui, a signalé que les voyages à l’étranger seraient possibles plus tard cet été, car il a confirmé que l’Irlande participera au régime de passeport numérique pour les vaccins prévu par l’UE une fois qu’il sera finalisé.

Il a déclaré que le calendrier de l’UE allait de juin à fin juillet en termes de fonctionnement du passeport numérique.

Il a également indiqué qu’il soutenait l’utilisation du jab Johnson & Johnson (J&J) pour les moins de 50 ans.

Le vaccin J&J a été recommandé pour une utilisation chez les plus de 50 ans par le Comité consultatif national d’immunisation (Niac) au milieu de liens avec de très rares caillots sanguins chez les groupes d’âge plus jeunes.

Cependant, le gouvernement examine les propositions HSE pour des changements dans le programme de vaccination qui incluraient l’utilisation des vaccins J&J pour les jeunes. M. Martin a déclaré à RTÉ Radio que le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, s’est engagé avec Niac sur la question, mais il a ajouté: «Je pense que cela garantirait l’utilisation maximale de tous les vaccins que nous avons … alors j’espère que cela fonctionne, et c’est quelque chose que je soutiendrais.