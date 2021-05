Le principal lobbyiste de Facebook repousse les directives d’interdiction de Trump «  contradictoires  »

Facebook a reçu l’ordre de clarifier les règles sur le discours politique à la suite de son interdiction de Donald Trump – et le principal lobbyiste de l’entreprise n’est pas content.

Dans une interview avec le podcast EU Confidential de POLITICO, le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a critiqué les directives émises par un groupe d’experts pour étendre l’interdiction, car elles envoyaient des signaux confus sur la manière dont le discours politique devrait être traité sur la plate-forme.

« Le conseil de surveillance a dit deux choses qui sont en tension l’une avec l’autre, pour être honnête », a déclaré Clegg. «Ils ont d’une part reconnu que le discours politique, en particulier dans les démocraties, est une forme particulière de discours, et par principe, il est important que les gens aient un accès aussi libre que possible à ce que disent les politiciens.

« D’un autre côté, ils ont suggéré que les politiciens ayant une portée significative ne devraient en aucun cas être considérés comme différents de tout autre utilisateur de Facebook ayant une portée significative. Nous devons donc nous attaquer à cela », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Clegg – qui aurait joué un rôle clé dans l’élaboration de l’approche de Facebook à l’égard de Trump – indiquent un long processus de révision de la décision ainsi qu’une relation de plus en plus tendue entre l’entreprise et son conseil de surveillance.

Lancé en octobre, le panel mondial d’experts est payé par Facebook pour statuer sur des questions de contenu, par exemple si l’entreprise avait raison de demander la suppression d’un certain poste. Mais aucune décision n’a été aussi importante que la décision d’interdire indéfiniment Trump à la suite de l’attaque du 6 janvier contre Capitol Hill pour incitation à la violence.

Alors que le conseil d’administration a confirmé la décision initiale de Facebook, sa réponse de 12 000 mots a critiqué la manière «ad hoc» dont Facebook l’avait atteint, appelant l’entreprise à mettre en œuvre des «procédures spéciales» pour les utilisateurs très influents, à savoir en remontant les décisions au «personnel spécialisé». « qui sont à l’abri de toute influence.

Il a également exhorté Facebook à expliquer en quoi Trump serait affecté par «l’allocation de notoriété» de la société – une politique qui stipule que le contenu qui est digne d’intérêt et dans l’intérêt public peut rester actif même s’il enfreint les normes de la communauté. (Facebook avait précédemment déclaré qu’il n’avait pas appliqué cette politique à Trump, même si les chercheurs ont constaté que les publications de Trump qui étaient en violation avant le 6 janvier étaient restées en vigueur.)

Clegg a laissé entendre que le conseil n’était peut-être pas parvenu à une conclusion définitive sur la meilleure façon de traiter ces questions. « Je ne pense pas [these questions] ont été entièrement résolus dans les déclarations du conseil de surveillance », a-t-il déclaré.

Mais Thomas Hughes, directeur du conseil de surveillance, a déclaré que les orientations étaient très claires.

Dans le cas d’utilisateurs influents et de dirigeants politiques comme Trump, a-t-il déclaré, la société devait appliquer un « test du préjudice » – c’est-à-dire évaluer si un message incitait à la discrimination, à la violence ou à une action illégale, puis indiquer publiquement pourquoi certaine décision et préciser la durée de la peine.

« S’il y a une violation très grave, alors un compte peut également être supprimé définitivement », a-t-il ajouté lors d’une conversation avant l’enregistrement du podcast.

Misère à mi-parcours

Facebook a maintenant six mois pour modifier ses politiques et prendre une décision finale sur Trump.

Clegg a déclaré que la société n’utiliserait probablement pas toute la période et ne souhaitait pas renvoyer la décision au conseil de surveillance.

« Ce n’est certainement pas mon intention, ce n’est certainement pas notre intention à Facebook, que cela devienne une sorte d’exercice de flipper sans fin, où il est juste, vous savez, cinglé d’un corps à un autre », a-t-il déclaré.

Mais le défi auquel Clegg et d’autres hauts dirigeants de Facebook sont confrontés est immense.

Trump reste au cœur du Parti républicain américain, avec son influence qui devrait augmenter dans la perspective des élections de mi-mandat en 2022. Toute décision concernant son statut sur Facebook, que ce soit pour le garder ou l’interdire définitivement, ne manquera pas d’enflammer davantage les partisans. tensions sur le rôle de Big Tech en politique.

Alors que d’autres républicains continuent d’accepter les fausses déclarations de Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées, la société devra déterminer si ces commentaires méritent également des interdictions ou des suspensions.

Au-delà des États-Unis, toute modification des règles de Facebook concernant le discours politique pourrait mettre l’entreprise en conflit avec les réglementations nationales – non seulement dans les pays non démocratiques où les entreprises de médias sociaux sont confrontées à une pression croissante pour supprimer le contenu offensant, mais aussi dans des pays alliés aux États-Unis comme Le Royaume-Uni.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a proposé des règles de contenu qui répriment le contenu illégal et préjudiciable en ligne, mais protègent les politiciens de la menace de démantèlement au nom d’un discours «démocratiquement important».

Lorsque ces lois seront adoptées, Clegg, ancien vice-Premier ministre britannique et chef de parti, pourrait se trouver dans la position délicate de devoir défendre de nouvelles politiques de Facebook qui contredisent ou sapent les exclusions de Londres pour le discours politique.

Pour l’instant, l’ex-politicien garde ses cartes près de sa poitrine. «Je ne peux pas en quelque sorte regarder dans ma boule de cristal et vous dire ce qui va se passer», dit-il. Mais quel que soit le prochain mouvement de Clegg, il est susceptible de le rapprocher de plus en plus du jeu politique qu’il a laissé derrière lui en rejoignant Facebook.