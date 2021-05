La mère a tenté d’empoisonner trois enfants la veille de leur mort, a déclaré le tribunal

Une mère jugée pour le meurtre de ses trois jeunes enfants a tenté de les empoisonner la veille de leur mort, a appris l’ouverture d’un procès devant la Cour pénale centrale de Dublin.

Deirdre Morley (44), de Parson’s Court, Newcastle, Co Dublin, est accusée du meurtre de ses fils Conor McGinley (9) et Darragh McGinley (7) et sa fille Carla McGinley (3). Elle a plaidé non coupable pour cause de folie.

Les corps des enfants morts ont été découverts par leur père à leur domicile le 24 janvier 2020.

Ouvrant l’affaire devant le juge Paul Coffey et un jury de 10 hommes et deux femmes, Ann-Marie Lawlor SC, pour l’accusation, a déclaré que Mme Morley, qui est une infirmière qualifiée, avait administré des médicaments aux enfants le 23 janvier, mais ils « Craché ». Le jour suivant, elle a tué les enfants, ce qu’elle avait reconnu lors d’entretiens ultérieurs avec la gardaí.

Lorsque les accusations portées contre elle ont été lues au tribunal, Mme Morley s’est assise sur le banc des accusés, regardant droit devant elle et portant un masque blanc et des vêtements sombres.

Mme Lawlor a déclaré que le meurtre du jury ne concernait pas seulement l’acte de tuer. Cela signifie également, en droit, que Mme Morley avait la capacité de vouloir tuer les trois enfants.

Capacité mentale

Ce qui concernerait principalement la preuve en l’espèce, c’était la capacité mentale de Mme Morley, a déclaré l’avocat.

« Il n’y a aucun problème à propos de ce qui s’est passé. »

Mme Morley est mariée à Andrew McGinley, qui travaillait pour une entreprise de services en milieu de travail, et ils ont eu trois enfants, a-t-elle déclaré. Il ne faisait aucun doute qu’ils étaient tous les deux des parents aimants et que les enfants étaient bien soignés.

Le couple avait un bon mariage, mais ce mariage avait été contesté l’année précédant les meurtres présumés, a déclaré Mme Lawlor.

Mme Morley avait subi une panne en juillet 2019 et avait passé quatre semaines dans un hôpital psychiatrique. Sa famille élargie était très impliquée dans les soins de Mme Morley et croyait que sa santé mentale s’était améliorée.

Le 23 janvier 2020, M. McGinley a quitté la maison familiale pour se rendre à Cork pour son travail et n’avait aucune inquiétude particulière.

Plus tard dans la journée, Mme Morley a tenté de mettre fin à la vie des enfants en mettant de la morphine dans les céréales données aux garçons. Ils l’ont goûté et l’ont recraché. Une autre substance a été mise dans la bouteille de Carla, a appris le tribunal.

Le jury a été informé qu’il y aurait des éléments de preuve pour savoir si Mme Morley savait que ce qu’elle faisait était mal. Des preuves seraient entendues selon lesquelles elle croyait que l’intérêt supérieur des enfants aurait été servi par le fait qu’elle se soit suicidée, a déclaré Mme Lawlor.

Pas d’alternative

On entendrait également la preuve qu’elle ne pouvait pas générer dans son esprit une alternative au suicide des enfants et qu’elle pensait qu’ils devaient «aller ensemble».

Mme Lawlor a déclaré que le jury entendra des psychiatres parler de l’état mental de Mme Morley au moment des meurtres. C’est un «cas désespérément triste», a-t-elle déclaré.

Le sergent détective Dara Kenny a déclaré que deux jours avant les meurtres, Mme Morley avait effectué des recherches en ligne sur la fabrication d’un nœud coulant et acheté une corde le 23 janvier.

Le lendemain, elle a étouffé les trois enfants, Daragh étant d’abord tué avec du ruban adhésif. Plus tard, elle a essayé d’étouffer Carla et l’a placée sur le lit de la chambre principale à côté du corps de Daragh. Mme Morley a alors découvert que Carla n’était pas morte et a tenté de l’étouffer à nouveau, réussissant à cette occasion.

À 12 h 39, Mme Morley a reçu un message Whatsapp d’une nièce au sujet d’un mariage à venir et a répondu; « Tellement excitant ». À ce moment-là, le Sgt Kenny a déclaré que Darragh était mort et que Carla l’était peut-être.

Mme Morley est ensuite allée à l’école de Conor et l’a récupéré tôt. Ils se sont arrêtés dans un magasin Tesco sur le chemin du retour pour que Conor puisse acheter un rouleau.

De retour à la maison, il s’est assis dans une tente de jeu pour regarder un film. Mme Morley l’a également étouffé. Elle n’a pas pu l’amener dans les escaliers où se trouvaient les corps de ses frères et sœurs.

Au cours de l’après-midi, Mme Morley a eu des relations téléphoniques avec son mari, mais rien ne l’a inquiété.

Mme Morley a quitté la maison à 16 h 10, dans l’intention de se suicider. Elle avait pris un certain nombre de médicaments et emporté une bouteille de vin avec elle. Le procès a appris que Mme Morley estimait que son rôle parental signifiait que ses enfants ne seraient pas en mesure de vivre une vie satisfaisante.

Voiture écrasée

Plus tard, elle a écrasé sa voiture à 17h30 dans une zone herbeuse près d’un pont sur la N7 entre Rathcoole et Newcastle. Une femme qui est tombée sur Mme Morley s’est inquiétée et l’a ramenée chez elle.

Mme Morley a téléphoné plus tard à un taxi et est retournée dans la zone près du survol de la N7. Un chauffeur de taxi, Paul O’Callaghan, l’a vue et s’est inquiété. Lorsqu’il s’est arrêté, elle est tombée contre le taxi. Pendant qu’il la ramenait à la maison, elle est tombée inconsciente. Il a appelé une ambulance et elle est arrivée à 19h10.

Deux membres d’An Garda Síochána se trouvaient à proximité pour d’autres affaires et eux et des voisins sont venus aider. Un voisin a reconnu Mme Morley et a appelé M. McGinley qui, à ce moment-là, n’était qu’à quelques minutes de la maison familiale.

Lorsqu’il entra dans la maison, il vit Conor dans la pièce du bas et plus tard les deux enfants dans la chambre à l’étage. Il était accompagné du personnel des ambulances et des pompiers.

«Le niveau de détresse était extraordinairement élevé, pour des raisons évidentes», a déclaré Mme Lawlor. Le témoin a accepté.

Une note trouvée au bas des escaliers avertissait que les gens ne devraient pas se rendre dans la pièce à l’étage mais devraient téléphoner aux services d’urgence.

«Je suis vraiment désolé», dit-il.

Une deuxième note trouvée près du corps de Conor disait: «Je suis vraiment désolé», ajoutant que «je ne pouvais voir aucun avenir … je devais les emmener avec moi.»

L’affaire continue.

Si vous rencontrez des problèmes dans cet article, vous pouvez appeler Pieta House 1800 247247 ou envoyer un SMS «HELP» au 51444, contacter Aware au 1800 80 4848 ou [email protected] ou les Samaritains au 116123 ou [email protected] Vous pouvez également envoyer un SMS « BONJOUR » au 50808