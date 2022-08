Dans le monde sulfureux du foot, les affaires sont légion, avant celle que nous commentons ici, et qui demarre, d’autres scandales ont eu lieu par le passé ; Karim Benzema-Valbuena, Ludovic Guily, N’Golo Kanté, Yan Mollo et tant d’autres sans oublier le match arrangé par Bernard Tapie.

Entre accusations d’extorsion, maraboutage et vendetta familiale, Paul Pogba au centre d’une affaire qui tombe très mal à moins de trois mois du Mondial. Paul Pogba, star mondial du football et champion du monde avec l’équipe de France, est désormais au cœur d’une affaire judiciaire pour tentatives d’extorsion par son frère Mathias.

Tout a commencé samedi dernier, Mathias Pogba, frère aîné de Paul diffuse sur tous les réseaux sociaux une vidéo Tik Tok de 2mn 40 traduite en 4 langues différentes et vue plus de centaines de milliers de fois dans laquelle il affirme faire de « grandes révélations » peu élogieuses sur son cadet qui concerneront aussi une autre star du Football mondiale, à savoir Kylian Mbappé.

Au lendemain de la publication de cette vidéo, Paul Pogba a réagi via ses avocats et dévoile au grand jour une affaire de « menaces » et de « tentatives d’extorsion en bande organisée » à son encontre déjà signalée aux autorités dans laquelle son ainé est impliqué.

En seulement quelques heures, la famille Pogba s’est totalement déchirée. Le trouble s’en suit même à la Fédération française de foot. Lundi, le président de la Fédération Française de Football fait une déclaration qui laisse entrevoir la possibilité que Paul Pogba ne sera pas pris en équipe de France à quelques mois seulement du Mondial.

Accusations d’extorsion, maraboutage et vendetta familiale, Paul Pogba au centre d’une affaire qui tombe très mal à moins de trois mois du Mondial ! Découvrez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur cette affaire si vous n’avez pas tout suivi.

Mathias Pogba a publié samedi une vidéo de menaces envers son frère Paul

Dans la soirée du samedi 27 août dernier, Mathias, l’aîné de Paul Pogba enflamme tous réseaux sociaux en publiant en ligne une vidéo dans laquelle il menace son frère, mais aussi l’avocate de ce dernier Rafaela Pimenta. Le nom de Kylian Mbappé est aussi évoqué dans la vidéo.

La famille Pogba en apparence si soudée est aujourd’hui fracturée. Dans la vidéo, on peut voir l’international guinéen régler des comptes à son frère et annonce faire de « grandes révélations » pour montrer à tout le monde le vrai visage de son frère.

Sur Twitter, Mathias Pogba expliquera plus tard qu’il a publié cette vidéo en premier parce que à ce moment-là son frère avait déjà proféré des mensonges à la police indiquant qu’il était impliqué dans une affaire de tentatives d’extorsion ciblant son frère.

Mathias Pogba décidé à en découdre avec son cadet ira même jusqu’à mêler Kylian Mbappé à cette sordide affaire. Selon lui, son frère Paul a par le passé commandité le maraboutage du numéro 7 du Paris Saint-Germain, dans tous les cas, c’est une nouvelle et sordide affaire pour le foot Français et ses vedettes ; Paul Pogba au centre d’une affaire qui tombe très mal à moins de trois mois du Mondial, découvrons les détails dans l’article qui suit.

Les révélations auraient pour but de montrer le visage de Paul Pogba selon son frère

Suite à la divulgation de l’affaire d’extorsion par les avocats du joueur de la Juventus Turin qui soulignaient aussi l’implication de Mathias dans l’affaire, celui-ci a réagi en déclarant « ce que j’attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage… ».

Dans la première vidéo publiée samedi, l’aîné des Pogba a déjà aussi exprimé son désir de dévoiler au monde entier ce qu’il qualifie de « vrai visage » de Paul Pogba. En publiant cette vidéo, j’estime que les Français et les fans de football dans le monde et plus particulièrement l’équipe de France et de la Juventus ainsi que les sponsors et coéquipiers de mon frère méritent de savoir qui il est vraiment et aussi s’il mérite ou non certaines choses, a-t-il déclaré.

Paul Pogba victime de tentatives d’extorsion et accuse son frère d’être impliqué.

Après la publication de la vidéo par son frère, Paul Pogba révèle les détails de l’affaire de tentatives d’extorsion dont il aurait été victime.

L’affaire remonterait au mois de mars lorsque l’équipe de France a joué deux matchs amicaux à domicile. L’un contre le côté d’Ivoire (le 25 mars 2022 à Marseille) et l’autre contre l’Afrique du Sud (le 29 mars 2022) Lille). À cette occasion, Paul Pogba est allé voir sa famille à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Et là, il aurait été pris dans un guet-apens. C’est en tout ce qu’il a raconté à des enquêteurs Français.

Des amis d’enfance lui auraient emmené de force dans un appartement à Paris et demandé 13 millions d’euros pour services rendus. Ces personnes l’auraient protégé pendant 13 ans depuis le début de sa carrière et le reproche aujourd’hui de ne pas les avoir aidés financièrement. Cagoulés, ces hommes auraient même menacé celui qu’on surnomme « La Pioche » avec des fusils d’assaut.

Et puis, tout au long du mois de mars jusqu’au mois d’août, ces hommes auraient continué de lui réclamer les 13 millions d’euros tout en lui proférant des menaces et intimidations en tout genre.

Finalement, tout bascule en début du mois d’août ! Alors que Paul Pogba se rend au centre d’entrainement de la Juventus Turin, nouveau Club de l’international français. À la sortie d’entraînement, les mêmes personnes auraient encore tenté de l’intimider. Parmi ses agresseurs, Paul Pogba a raconté aux enquêteurs avoir reconnu son grand frère Mathias.

Extorsion : Paul Pogba aurait déjà versé 100.000 euros aux personnes qui le menacent

Depuis la publication de la première vidéo samedi, les révélations au sujet de cette affaire de famille rocambolesque s’enchaînent. Mardi, France Info révèle que Paul Pogba aurait déjà versé 100.000 euros aux personnes qui le menacent et qui le réclament 13 millions d’euros.

Le joueur de Juventus a fait le versement de ces 100 000 euros en mars dernier confirme la radio publique d’information française. Au début, Paul Pogba a d’abord refusé, mais ses agresseurs ont lourdement insisté en proférant des menaces. Il tente alors de retirer 3 millions d’euros pour les donner aux ravisseurs, mais ses banquiers auraient refusé.

Malgré tout cela, l’international français a quand même réussi à retirer 100 000 euros qu’il a par la suite donné aux gens qui le menacent. France Info révèle aussi que Paul Pogba aurait également accepté de signer une lettre d’engagement l’obligeant à payer le reste de la somme réclamée.

Mardi soir, Mathias Pogba dément une quelconque affaire d’extorsion d’argent

Mathias Pogba publie à nouveau une longue vidéo mardi soir dans laquelle il répond aux diverses accusations et dément aussi une quelconque extorsion d’argent à laquelle il pourrait être impliqué.

Mathias affirme dans la vidéo qu’il n’y a jamais eu d’extorsion. L’argent donné par son frère aux amis d’enfance de celui-ci serait justifié par des documents officiels et enregistrés et qu’il y aurait aussi « de preuves d’un geste consenti » selon lui.

Il a aussi déclaré que tous les propos de Paul n’auraient que pour seul but de traîner son nom dans la boue. Il explique avoir été obligé de s’exprimer publiquement avec la première vidéo publiée samedi pour sauver sa vie ou sa liberté de son petit frère qui le menace de mort et qui souhaite aussi le jeter en prison.

Maraboutage : Paul veut du mal à Mbappé, affirme son frère

Pour Kylian Mbappé aussi, le weekend a été particulièrement agité avec les révélations de Mathias Pogba qui le concernent personnellement. En effet, Mathias Pogba accuse également son frère d’avoir voulu jeter un mauvais sort la star du PSG, son coéquipier en équipe de France.

Le dimanche 28 août sur Twitter, Mathias s’adresse personnellement à Kylian et lui dit qu’il n’a rien contre lui et ne voudrait que son bien en faisant ces révélations. Mathias déclare avoir des preuves de ce qu’il avance. Il s’agirait de messages enregistrés. Selon France Info, Paul Pogba a démenti cette demande de maraboutage auprès des enquêteurs.

Avec les révélations qui s’enchaînent depuis samedi, on apprendra plus tard que cette affaire de maraboutage concernant Kylian Mbappé faisait partie des moyens de pression que ses anciens amis avaient sur Paul pour l’obliger à payer les 13 millions d’euros.

Plusieurs médias français ont aussi révélé que Paul Pogba aurait déjà dénoncé son frère à la police au sujet du chantage concernant Kylian Mbappé et un possible sort jeté par un sorcier sur le joueur du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France.

De leur côté, tout le clan Mbappé observe cette affaire avec une certaine distance, mais reste toutefois attentif. Pour le moment, la star du PSG n’a encore fait aucune réaction.

L’affaire Pogba suivie de très près par la Fédération française de football

Lundi, le dirigeant de la Fédération française de football Noël Le Graët sort de son silence et lâche des allégations qui laissent entendre que si cette affaire va plus loin, Paul Pogba pourrait être exclu de l’équipe de France à quelques mois seulement de la Coupe du monde de la FIFA 2022 qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022.

« Pour le moment on est au début d’une affaire. Personne n’est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. À ce stade ce ne sont que des rumeurs. J’adore Paul. J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France », a-t-il déclaré.

Pour rappel, en 2015, Karim Benzema avait également été exclu de l’équipe de France jusqu’à nouvel ordre à cause d’une affaire très différente, mais tout aussi rocambolesque. Il n’a pu réintégrer la sélection nationale que lors de l’Euro 2021 après avoir été mis à l’écart pendant plus de cinq ans.

En conclusion, les jours passent mais les affaires reviennent.

Je ne sais plus qui a dit, le monde du Football est pourri par l’argent, mais l’affaire Pogba n’est qu’une affaire de plus, dans ce monde pourri par les envies et l’argent.

Par le passé, il y a eu d’autres affaires proches ou similaires : Benzema, Guily, N’golo Kanté, Yann Mollo, et la très fameuse affaire Tapie-OM.

Mais il ne faut pas croire que c’est seulement une affaire franco-Française, partout dans le monde surgissent des incidents similaires, souvent à cause des envies et de l’argent facile.

Auteur Antonio Rodriguez, Editeur et Directeur de Clever Technologies