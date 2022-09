Pourquoi les services de liens courts sont un atout majeur pour le lancement de votre marque ?

Les liens courts aident les entrepreneurs et les services marketing à gérer et à développer leur entreprise.

Cette déclaration est un fait dont les plus grandes marques sont conscientes. Ce que les créateurs d’entreprises ne réalisent pas, cependant, c’est à quel point le lien court peut jouer un rôle important lorsqu’il s’agit de démarrer son entreprise.

La question est lancée, voyons comment un service de raccourcissement de lien professionnel peut faciliter et aider au démarrage d’une entreprise !

Comment les liens courts peuvent aider à la naissance d’une nouvelle entreprise ?

Il existe une grande variété de fonctionnalités que cachent les liens courts et qui peuvent aider à gérer et développer une entreprise, mais lorsqu’il s’agit du lancement d’une entreprise, on compte vraiment deux fonctionnalités spécifiques dans le lien court qui pourront vous intéresser.

La gestion et analyse des données

Entreprendre le lancement d’une entreprise peut être difficile. Souvent, vous ne serez pas seul. Avec un peu de chance vous aurez même à vos côtés quelqu’un pour la publicité, pour l’analyse des statistiques, pour les aperçus généraux, etc. Avec la somme de ses informations les choses peuvent devenir confuses et désordonnées très rapidement.

La plupart des services de raccourcissement de liens courts ont une fonctionnalité pour vous aider à vous faciliter la vie ainsi que celle de votre équipe. La fonction d’équipes avec rôles défini permet d’aider à gérer les personnes et l’accès dont elles disposent sur le site et segmenter les espaces de travail de chacun. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez donner à quelqu’un un accès complet (statistiques, données collectées, etc.) au lien. En même temps, vous pouvez donner à quelqu’un un accès minimal et juste une possibilité de création de liens.

Cette fonctionnalité aide lorsqu’il s’agit de séparer les tâches. Chaque personne de votre équipe pourrait se voir attribuer un rôle spécifique afin qu’elle puisse s’acquitter de ses responsabilités spécifiques. De cette façon, l’équipe peut alors collaborer plus facilement et minimiser la confusion et les risques d’erreur parmi les personnes travaillant pour votre entreprise.

Liens courts : paramètres de suivi UTM

Les paramètres de suivi UTM est l’une des autres fonctionnalités de gestion des liens courts qui peut grandement vous aider au démarrage de votre entreprise pour comprendre votre clientèle. C’est clairement l’une des caractéristiques les plus utiles et les plus impressionnantes des liens courts augmentés. C’est un peu comme votre espion virtuel personnel. Il garde une trace des meilleurs et des pires atouts des publicités en ligne. Mais vous permets aussi de savoir d’où vient votre audience.

La publicité en ligne est probablement la forme de publicité la plus puissante dans le monde moderne d’aujourd’hui. Il serait difficile de trouver un adulte sans smartphone ou qui ne soit pas quotidiennement exposé à Internet. Pour donner quelques chiffres Facebook compte à lui seul 3,5 milliards d’utilisateurs ce qui a de quoi donner le vertige.

Ce nombre représente environ 40 % de la population mondiale. Autant vous le dire, votre clientèle s’y trouve. Avec une telle base client en ligne, il n’est pas surprenant que les publicités en ligne aient explosé et soit l’une des méthodes les plus employée à ce jour pour gagner en visibilité et notoriété.

C’est pourquoi la fonction de suivi UTM est si appropriée pour les publicités de lancement. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez évaluer le nombre d’engagement que vous avez et calculer au mieux votre ROI. Lorsque vous publiez des liens sur les réseaux sociaux (ou n’importe où sur Internet), vous pouvez les publier avec une balise UTM que vous pourrez masquer dans votre lien court. De cette façon, le nombre de personnes qui cliquent sur chaque lien est une information comptée et enregistrée et que vous retrouverez dans votre backoffice de votre servir de lien court préféré pour que vous puissiez l’analyser.

Cette fonctionnalité analytics est également utile lorsqu’il s’agit de déterminer quel service ou produit peut être un succès potentiel. Le paramétrage de suivi UTM peut également vous indiquer quelles publications ou publicités obtiennent le plus de clics et donc lesquels ont le plus d’intérêt aux yeux de votre audience.

La publicité le nerf de la guerre d’un bon lancement d’entreprise

La publicité est sans doute la partie la plus déterminante d’un lancement d’entreprise réussi. Obtenir le bon type de publicité, le bon ciblage de l’audience et une grande exposition est généralement la clé du succès du lancement d’une entreprise. Pour développer une stratégie de publicité, les moyens sont nombreux et dépendent la plupart du temps du type d’entreprise. Mais quoi qu’il en soit, quelle que soit la stratégie retenue, le lien court est armé de fonctionnalités qui vont vous aider.

La fonctionnalité de domaines personnalisés vous permet de réduire vos liens avec votre propre domaine de marque. Reconnaitre votre nom de marque dans les liens courts permet de rassurer votre audience et de susciter 30% d’engagement supplémentaire.

Une autre fonctionnalité, le pixel retargeting dissimulé dans les liens courts est un atout non négligeable pour ne pas dire majeur. Avez-vous déjà cliqué sur une annonce, réfléchi à l’achat de l’article présenté, puis quitté le site, puis vous avez reçu sur des sites tiers des publicités vous poussant à revenir vers cet article ? Si tel est le cas, vous avez été la cible de pixel retargeting. Le pixel regargeting est le meilleur moyen de faire revenir vos prospects sur votre site.

Conclusion

Vous savez maintenant que les liens courts pourront être votre meilleur allier pour un lancement d’entreprise réussi. Alors ne faites pas l’impasse et rapprochez vous du meilleur service de réduction de liens qui sera également à même de vous conseiller en fonction de votre projet. Lc.cx est le service de lien le plus professionnel en France et il suffit de les contacter pour en savoir plus.

