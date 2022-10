Le torchon brule et les choses s’enveniment, et encore plus depuis le début de cet été, le 07 juin la Cnil a mis en demeure plusieurs organismes importants, exigeant qu’ils se mettent en conformité, concernant l’utilisation de Google Analytics, et leur interdisant les transferts de données vers les USA.

Les 05 meilleures alternatives à Google Analytics validées par la CNIL; quelles sont les meilleures alternatives à Google Analytics validées par la CNIL ! Après que l’organe de régulation autrichien en matière de protection des données ait estimé l’utilisation de Google Analytics comment enfreignant le RGPD, la CNIL n’a pas tardé à remettre en cause l’utilisation de l’outil. Puis, la nouvelle est tombée le 12 février 2022 : la CNIL interdit de manière officielle l’utilisation de Google Analytics, la solution gratuite d’analyse d’audience internet de l’entreprise américaine de services technologiques.

Tout gestionnaire ou éditeur de site web français qui continuerait encore à utiliser cet outil de mesure d’audience gratuit de Google risque des sanctions sévères de la part de CNIL.

Et pour cause, l’outil transmettrait les données personnelles des visiteurs sur les serveurs de Google aux États-Unis. Ce transfert de données vers les États-Unis est non-conforme au RGPD, donc illégal.

Pour les éditeurs et les gestionnaires de sites web, se passer de Google Analytics n’est pas vraiment chose difficile. En revanche, trouver un outil d’analyse d’audience qui soit validée par la CNIL peut s’avérer très compliqué tant la loi est ambiguë et aussi que les visiteurs n’ont pas de visibilité sur la façon dont les solutions d’analyse d’audience gèrent et hébergent les données sur les visiteurs.

Pour vous aider dans cette quête, nous avons sélectionné ici de très bons outils d’analyse d’audience qui n’enfreignent pas les règles du RGPD. Voici les 05 meilleures alternatives à Google Analytics validés par la CNIL ! Mais d’abord, intéressons-nous sur ce qu’a vraiment dit la CNIL au sujet de cet outil.

Qu’a vraiment dit la CNIL au sujet de Google Analytics ?

Saisie de plaintes par NOYB, une organisation à but non lucratif œuvrant pour la protection des données personnelles sur internet et au respect du RGPD, la CNIL décide d’analyser les conditions dans lesquelles les données collectées par Google Analytics sont transférées vers les États-Unis.

Par la suite, elle a estimé que ces transferts ne sont pas suffisamment encadrés pour garantir la sécurité des données des visiteurs et aussi qu’ils sont illégaux, car va à l’encontre du droit, plus précisément l’article 44 et suivants du Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

Depuis, la CNIL impose aux éditeurs et gestionnaires de sites de ne plus utiliser l’outil dans les conditions actuelles au risque d’être sanctionnés.

Deux choix s’offrent aujourd’hui aux éditeurs et aux gestionnaires de sites web :

Cesser définitivement d’utiliser Google Analytics en l’état, et de trouver une alternative qui n’enfreigne pas les règles du RGPD.

Ou bien, de garder Google Analytics, mais de l’empêcher d’envoyer les données sur les visiteurs sur les serveurs de Google situés aux États-Unis en recourant à un proxy, donc un serveur mandataire.

Les 5 meilleures alternatives à Google Analytics validées par la CNIL

Les solutions de mesure d’audience alternatives à Google Analytics sui vont suivre sont conformes au RGPD et validées par la CNIL.

Piano Analytics (ex-Analytics Suite)

Analytics Suite est une solution spécialisée dans la mesure d’audience et de performance de sites web, mobiles, d’applications et des réseaux sociaux éditée à l’origine par la société bordelaise AT Internet. Rachetée par l’entreprise américaine Piano, elle porte aujourd’hui le nom de Piano Analytics.

Tout comme avec Google Analytics, cette solution vous permettra de mesurer et analyser votre audience et aussi à améliorer vos performances digitales grâce à des données de qualité et précises.

Acquisition de trafic et conversion, consommation de contenus, publicités et efficacité des campagnes… Vous pourrez tout savoir à l’aide de Piano Analytics. Cela inclut aussi les anomalies sur votre site telles que les trafics robots, les crashs techniques ou encore les fluctuations de trafic ou la perte de gain de Chiffre d’affaires. Grâce à des analyses à 360° et qui sont aussi centrées sur les utilisateurs, Piano Analytics se veut également être un outil qui aide les utilisateurs à bien comprendre leurs visiteurs.

Mais si la solution Piano Analytics figure dans cette liste, c’est surtout à cause du fait que même après avoir été rachetée par une entreprise américaine, elle demeure conforme aux lois européennes et françaises. Tout comme Analytics Suite l’a été, Piano Analytics continue en effet de bénéficier d’une exemption du recueil de consentement par la CNIL, lui permettant de collecter des analyses sans exiger au préalable le consentement de l’utilisateur.

Mais comment un outil d’analyse d’audience appartenant à une entreprise américaine peut-il être validée par la CNIL ? C’est grâce au fait que la contractualisation des clients se poursuit avec la filiale AT Internet SAS, en droit français et surtout que les données sur les visiteurs sont toujours hébergées au sein de l’UE.

Analytics (auto-hébergé et Cloud)

Un puissant outil d’analyse d’audience de site Web made in France, Matomo Analytics protège vos données et la vie privée de vos clients de la meilleure des façons et en respectant la loi européenne et française. Matomo propose plusieurs fonctionnalités intéressantes telles que la mesure d’audience, la segmentation de données, la visualisation des étapes les plus fréquentes effectuées par vos visiteurs sur votre site web. Elle permet même de suivre les recherches effectuées sur le site, une fonctionnalité particulièrement intéressante pour comprendre les visiteurs et savoir quels points doivent être améliorés afin d’optimiser leur parcours.

Mais la mesure d’audience est certainement la fonctionnalité qui vous intéresse le plus si vous êtes à la recherche d’une alternative à Google Analytics. Tout comme ce dernier, Matomo Analytics propose des statistiques bien détaillées et précises sur le nombre de visites (journalières, hebdomadaires, mensuelles ou encore annuelles), le nombre de visites par page, le temps moyen que les visiteurs passent sur les pages… Les statistiques proposées peuvent aussi être exploitées pour comprendre les pages qui ne sont pas optimisées pour la lecture, pour le SEO, pour le clic…

Matomo Analytics propose en tout deux formules au choix toutes conformes au RGPD et donc validées par la CNIL :

Matomo auto-hébergé. Avec cette formule, vous devez télécharger le code source de l’outil et l’installer sur votre propre serveur. Les données de vos visiteurs seront donc aussi installées sur vos propres serveurs.

Les configurations sont faites par l'éditeur avec cette formule, y compris l'hébergement de vos données. Piwik PRO

Les configurations sont faites par l’éditeur avec cette formule, y compris l’hébergement de vos données. Piwik PRO

Une excellente alternative à Google Analytics, la suite Piwik PRO permet notamment à ses utilisateurs d’analyser l’audience de leur site web ou encore de récolter des données liées aux visites et aux actions des visiteurs sur les sites web suivis. À partir de ces données récoltées, l’outil permet aussi de créer des tableaux statistiques qui facilitent le suivi et l’analyse du comportement des clients sur les pages web, mais également sur différents points d’observation ou éléments observables comme les applications mobiles, les produits numériques et les zones de post-connexion, le tout sans jamais compromettre la confidentialité des utilisateurs.

L’outil vieille en effet à garantir le respect des lois strictes partout dans le monde, dans l’UE, aux États-Unis, en Chine, mais également en Russie. Pas seulement par la CNIL, la solution Piwik PRO est en réalité validée partout dans le monde.

Piwik PRO présente l’avantage de pouvoir manager les gros volumes de données. Ainsi, si vous gérez des sites web à fort trafic et avez quand même besoin de créer régulièrement des rapports personnalisés sur les visites, mais aussi les milliards d’actions qui se passent par mois sur vos sites, Piwik PRO peut être un choix pertinent.

Etracker Analytics

Conçue par une entreprise allemande, etracker Analytics est un outil de suivi qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de vos données dans le respect total des lois sur la protection des données que ce soit pour l’analyse d’audience de site Web ou encore le marketing par notification push ; le tout dans le total le respect des lois sur la protection des données, y compris des règles établies par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Notez que la solution etracker Analytics est aussi validée par la CNIL.

L’ergonomie d’etracker Analytics présente l’avantage d’être bien pensée et son interface est aussi plus agréable que celle de n’importe quel autre outil d’analyse d’audience abordé dans cette liste. En quelques clics, vous pouvez accéder à des données comme l’audience, les rapports sur le parcours client (le processus suivi par le visiteur jusqu’à la décision finale et la conversion), les derniers visiteurs (visiteurs pour la journée en cours à partir de 00:00), les rapports sur les performances des produits (Quels produits/catégories les visiteurs peuvent-ils voir ? Quels sont ceux qui intéressent le plus les visiteurs ? Quels sont les produits ajoutés ou retirés régulièrement du panier …).

Abla Analytics

Abla Analytics est une solution de mesure d’audience pour les sites Internet conforme au RGPD et respecte les recommandations de la CNIL. Elle est aussi reconnue par la CNIL comme une solution exemptée de consentement. Cela implique qu’elle peut récolter les données de tous les internautes sans qu’ils aient besoin d’accepter les cookies.

Abla Analytics vous permettra de voir le nombre de vues globales sur vos sites web ainsi que le nombre de visiteurs uniques, le nombre de vues par page, le taux de rebond, le temps de visite, les pages consultées. Elle fournit également des données vous aidant à déterminer les pages d’entrée et de sortie des visites, les sources du trafic et plus encore.

Conclusion sur les dangers d’utiliser Google Analytics

Plus que jamais la Cnil montre les crocs, comme elle l’a fait le 07 juin 2022, en demandant à plusieurs organismes de se mettre en conformité avec les réglementations en vigueur, et leur interdisant d’utiliser des outils qui transfèrent les données vers les USA.



La CNIL est très claire sur le sujet, la responsabilité de l’usage de Google Analytics revient intégralement aux gestionnaires de sites web, et aux responsables marketing. L’éditeur ou fournisseur Google, n’est en rien responsable. Dit clairement il faut respecter le RGPD.

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies

